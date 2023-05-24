Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року

Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року.

"Історичне рішення прийнято! Православна церква України на засіданні Архієрейського собору 24 травня 2023 року затвердила важливу реформу - відбувся перехід на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року. Вітаю всіх українців!" - написав єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у фейсбуці.