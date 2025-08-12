Інтерфакс-Україна
Спорт
17:35 12.08.2025

Перехід Забарного з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ став другим за вартістю для українців – оцінка

2 хв читати
Перехід Забарного з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ став другим за вартістю для українців – оцінка
Фото: https://suspilne.media/sport

Чемпіон Франції та переможець останньої Ліги чемпіонів французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" у вівторок офіційно повідомив на сайті про перехід в команду центрального захисника збірної України 22-річного Іллі Забарного, який з січня 2023 року грав у англійському "Борнмуті".

Ресурс Transfermarkt оцінив плату ПСЖ за цей перехід у EUR63 млн без урахування бонусів, що є другим показником після EUR70 млн, які сплатив лондонський "Челсі" донецькому "Шахтарю" за трансфер тоді також 22-річного Михайла Мудрика.

Окрім того, за повідомленням Lequipe, ще EUR3 млн становитимуть бонуси: по EUR1,5 млн за перемогу в чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів, тоді як у випадку з Мудриком розмір бонусів досягав EUR30 млн.

ПСЖ зазначив, що Забарний носитиме футболку з шостою позицією. Він є першим українським гравцем в історії клубу, довівши кількість представників різних національностей, які одягали футболку "червоно-синіх", до 51.

Як йдеться у повідомлені французького клубу, Забарний народився та виріс у Києві, де приєднався до молодіжної академії київського "Динамо" та дебютував у першій команді 11 вересня 2020 року, де проявив себе як дуже надійний в обороні. Він також чудово грає в повітрі та вразив ворота у 12 матчах Ліги чемпіонів УЄФА та дев'яти виступах у Лізі Європи УЄФА, а як ключовий гравець команди "Динамо" виграв чемпіонат України, Кубок та Суперкубок. Вже в Англії в сезоні 2023-24 за результатами 37 матчів Ліги він отримав нагороду найкращого гравця сезону за версією вболівальників та зробив значний внесок у те, що "Борнмут" завершив сезон з рекордною кількістю очок та посів історичне дев'яте місце.

Забарний дебютував за збірну України 7 жовтня 2020 року на "Стад де Франс" проти Франції у віці лише 18 років, ставши другим наймолодшим дебютантом своєї країни після Сергія Реброва. Наразі він зіграв вже 49 матчів за збірну та забив три голи.

Теги: #перехід #футбол #забарний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 18.06.2025
Ситуація з футболістом ФК Armat Селезньовим і ФК Odesa Football Media Team не така однозначна - Мінспорту

Ситуація з футболістом ФК Armat Селезньовим і ФК Odesa Football Media Team не така однозначна - Мінспорту

22:49 26.05.2025
Автомобіль в'їхав у натовп у Ліверпулі, є поранені, водія затримали - ЗМІ

Автомобіль в'їхав у натовп у Ліверпулі, є поранені, водія затримали - ЗМІ

01:23 08.05.2025
Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

23:52 23.03.2025
Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

23:52 20.03.2025
Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

11:19 03.02.2025
Сирський повідомив про початок заходів з переходу ЗСУ на корпусну структуру

Сирський повідомив про початок заходів з переходу ЗСУ на корпусну структуру

11:42 09.01.2025
На румунсько-українському прикордонному переході в Солотвиному з 10 січня обмежать рух автомобілів

На румунсько-українському прикордонному переході в Солотвиному з 10 січня обмежать рух автомобілів

14:14 25.12.2024
З УПЦ (МП) до ПЦУ перейшли 218 релігійних громад у 2024 році - Держетнополітики

З УПЦ (МП) до ПЦУ перейшли 218 релігійних громад у 2024 році - Держетнополітики

11:34 29.08.2024
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад із 2018 року - Держетнополітики

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад із 2018 року - Держетнополітики

18:49 02.08.2024
Довбик перейшов із "Жирони" до "Роми"

Довбик перейшов із "Жирони" до "Роми"

ВАЖЛИВЕ

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ОСТАННЄ

Україна посіла 10-те місце в медальному заліку XVIII літнього ЄЮОФ

Спортмедіа Tribuna.com запустило глобальну платформу 6 мовами з метою вийти на 50 млн щомісячних користувачів

Федерація біатлону України оголосила про стратегічне партнерство з GORO Mountain Resort

Українська юнацька збірна вирушила на ЄЮОФ-2025

Презентовано медалі зимової Олімпіади-2026 в Італії

Ексгімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське

Затверджено склад делегації України для участі в літньому ЄЮОФ-2025

Російські санкарі не братимуть участь в Олімпіаді-2026

НОК просить МОК підтримати відновлення пошкодженого РФ Київського спортивного ліцею

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів з Муей Тай від участі у Всесвітніх іграх

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА