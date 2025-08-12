Перехід Забарного з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ став другим за вартістю для українців – оцінка

Фото: https://suspilne.media/sport

Чемпіон Франції та переможець останньої Ліги чемпіонів французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" у вівторок офіційно повідомив на сайті про перехід в команду центрального захисника збірної України 22-річного Іллі Забарного, який з січня 2023 року грав у англійському "Борнмуті".

Ресурс Transfermarkt оцінив плату ПСЖ за цей перехід у EUR63 млн без урахування бонусів, що є другим показником після EUR70 млн, які сплатив лондонський "Челсі" донецькому "Шахтарю" за трансфер тоді також 22-річного Михайла Мудрика.

Окрім того, за повідомленням Lequipe, ще EUR3 млн становитимуть бонуси: по EUR1,5 млн за перемогу в чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів, тоді як у випадку з Мудриком розмір бонусів досягав EUR30 млн.

ПСЖ зазначив, що Забарний носитиме футболку з шостою позицією. Він є першим українським гравцем в історії клубу, довівши кількість представників різних національностей, які одягали футболку "червоно-синіх", до 51.

Як йдеться у повідомлені французького клубу, Забарний народився та виріс у Києві, де приєднався до молодіжної академії київського "Динамо" та дебютував у першій команді 11 вересня 2020 року, де проявив себе як дуже надійний в обороні. Він також чудово грає в повітрі та вразив ворота у 12 матчах Ліги чемпіонів УЄФА та дев'яти виступах у Лізі Європи УЄФА, а як ключовий гравець команди "Динамо" виграв чемпіонат України, Кубок та Суперкубок. Вже в Англії в сезоні 2023-24 за результатами 37 матчів Ліги він отримав нагороду найкращого гравця сезону за версією вболівальників та зробив значний внесок у те, що "Борнмут" завершив сезон з рекордною кількістю очок та посів історичне дев'яте місце.

Забарний дебютував за збірну України 7 жовтня 2020 року на "Стад де Франс" проти Франції у віці лише 18 років, ставши другим наймолодшим дебютантом своєї країни після Сергія Реброва. Наразі він зіграв вже 49 матчів за збірну та забив три голи.