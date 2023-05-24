"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишніми власниками, кошти спрямують Силам оборони

Після викриття корупційних схем ПАТ "Укртатнафта" перерахувало до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишніми власниками, ці кошти буде спрямовано на забезпечення потреб Сил оборони, повідомляє СБУ.

"Завдяки розслідуванню Служби безпеки та БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало на користь держави як податки, не сплачені колишніми власниками", - інформує українська спецслужба в середу.

У повідомленні зазначається: "Повернуті кошти буде спрямовано для забезпечення потреб Сил оборони".

Раніше правоохоронці викрили керівництво "Укртатнафти" на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

СБУ нагадує, що за фактом ухилення від сплати податків повідомлено про підозру колишньому директору компанії, який перебуває під вартою.

Попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча суми акцизного збору закладалися в ціну для споживачів.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.