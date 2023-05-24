Події

13:06 24.05.2023

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

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Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Виконавчий комітет міської ради Тернополя підтримав петицію із закликом розірвати всі договори з Українською православною церквою (Московський патріархат).

"На засіданні виконавчого комітету було підтримано петицію "Розірвати всі договори міста Тернополя та УПЦ (МП)", яка у встановлений термін набрала понад 300 голосів", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті міськради Тернополя в середу.

У рішенні, враховуючи факт припинення права постійного користування земельною ділянкою, рекомендовано комунальним підприємствам, установам та організаціям міста розглянути можливість розірвання договорів з управлінням Тернопільської єпархії УПЦ (МП) в установленому законодавством порядку.

Як повідомлялося, 17 квітня депутати Тернопільської міської ради ухвалили рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (МП).

Теги: #упц_мп #тернопіль #петиція

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