Зусилля РФ зі зміцнення дисципліни зосереджені на патріотичному завзятті, а не на усуненні причин розчарування солдатів - британська розвідка

Російські військові суди з січня до травня 2023 р. розглянули 1053 справи про самовільне відлучення особового складу (самоволка), що більше, ніж за весь 2022 р., повідомляє британська розвідка з посиланням на "достовірні дослідження незалежних російських журналістів".

"Російські військові щосили намагалися підтримувати дисципліну у своїх лавах під час своїх операцій в Україні, але їхні проблеми, найімовірніше, поглибилися після примусової мобілізації резервістів із жовтня 2022 року", - ідеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

Як зазначається, судові дані свідчать про те, що більшість осіб, яких визнано винними у самоволці, тепер караються умовними термінами, що означає, що їх може бути перекинуто в "спеціальну військову операцію".

"Зусилля Росії щодо поліпшення дисципліни зосереджені на тому, щоб заохочувати патріотичне завзяття, а не усувати корінні причини розчарування солдатів", - вважають аналітики британської розвідки.