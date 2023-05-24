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08:44 24.05.2023

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

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ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Українські захисники за добу ліквідували 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА, 5 реактивних систем залпового вогню, 5 бронемашин, 3 танки, 7 БПЛА, 14 од. автотранспорту та спецтехніки, а також 1 гелікоптер Ка-52, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 204760 (+400) осіб, ліквідовано танків - 3792 (+3) од, бойових броньованих машин - 7424 (+5) од, артилерійських систем - 3339 (+21) од, РСЗВ - 570 (+5) од, засоби ППО - 327 (+0) од, літаків - 309 (+0) од, гелікоптерів - 296 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2871 (+7), крилаті ракети - 1015 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6146 (+7) од, спеціальна техніка / спеціальне обладнання - 440 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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