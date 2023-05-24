Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок обстрілів Херсона та області

За минулу добу окупанти здійснили 64 обстріли, удари завдавали з "Градів", танків і БПЛА, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив - 64 обстріли, випустивши 271 снаряд із важкої артилерії, "Градів", танків і БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів)", - написав він у телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі.

"Через російську агресію двоє людей загинули, ще троє отримали поранення", - зазначив Прокудін.

Також додав, що з деокупованої території області вдалося евакуювати 91 людину.