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07:49 24.05.2023

ЗС України продовжують бої поблизу Бахмута

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ЗС України продовжують бої поблизу Бахмута

Російські війська взяли під контроль значну частину Бахмута, але ЗС України продовжують битися поблизу міста, повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

"Нам відомо, що Росія дійсно утримує значну частину території Бахмута і його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", - заявив він.

За словами спікера, Міністерство оборони США публічно не буде розкривати власні оцінки того, чи дійсно Росія повністю захопила місто Бахмут у Донецькій області, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину.

 

 

 

Теги: #пентагон #фронт #бахмут

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