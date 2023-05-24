Темпи боїв на бахмутському напрямку знизилися, ЗС України контратакують із флангів

На бахмутському напрямку знижується інтенсивність боїв на тлі спроб ЗС України контратакувати з флангів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на українське командування.

"Генштаб України не повідомив про бої в м. Бахмут у своєму оперативному звіті за 18:00 вперше з грудня 2022 року, припускаючи, що сили групи Вагнера могли просунутися далі в межах міста. Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бойові дії в Бахмуті та його околицях зменшилися, і підтвердила, що українські сили зберігають позиції в укріпленому районі біля пам'ятника МіГ-17 у західній частині Бахмута", - зазначає ISW.

Водночас, ідеться у зведенні, прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися на 200-400 метрів на флангах Бахмута і, як і раніше, контролюють низку будівель і укріплень на південному заході Бахмута.

Водночас ISW посилається на російського військового блогера, який стверджує, що українські війська просунулися в районі Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські війська безуспішно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута). Водночас інший блогер спростував повідомлення про те, що українські сили домоглися успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і оцінив, що російський наступ із Бахмута в бік Іванівського або Богданівки залишається малоймовірним.

Аналітики ISW звертають увагу, що росіяни продовжують посилювати оборону на південному напрямку напередодні запланованого українського контрнаступу. Офіційний представник таврійського напрямку Сил оборони України Валерій Шершень повідомив 23 травня, що російські війська ведуть оборонні операції на Новопавлівському та Оріхівському напрямках у Запорізькій області. Шершень також заявив, що російські сили активно мінують східний (лівий) берег річки Дніпро і встановлюють барикади проти катерів і плавзасобів. Геолокаційні кадри показали, що російські війська побудували нові укріплення в Криму вздовж доріг, що ведуть на півострів.

Також, йдеться у зведенні ISW, російські сили продовжують обстрілювати українські позиції на півдні України. На опублікованих 23 травня кадрах із геолокацією видно артилерійські підрозділи 177-го полку морської піхоти Каспійської морської флотилії, які діють у районі Дорожнянки в Запорізькій області. Міністерство оборони Росії (МО) опублікувало кадри, на яких нібито зображені удари невстановлених підрозділів ВДВ по українській бронетехніці на західному (правому) березі Дніпра.

Крім того, ISW згадує дані української розвідки про формування приватних військових компаній (ПВК) в окупованому Криму для відбиття українського контрнаступу.

"Прессекретар Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк заявив, що кримські окупаційні чиновники, такі як Сергій Аксьонов, фінансують кримські ПВК для захисту від українських контрнаступів. Черняк заявив, що "аксьонівці" - люди з кримських ПВК - отримують щомісячну зарплату від 200 000 до 250 000 руб. (приблизно від 2500 до 3120 дол.) і тренуються в Перевальному (на південний схід від Сімферополя) або в окупованій Херсонській області. Черняк зазначив, що кримські ПВК вербують із мобілізованих і уклали подвійний контракт із ПВК і Міноборони Росії (МО), щоб не конкурувати із зусиллями Пригожина з вербування", ідеться у зведенні ISW.