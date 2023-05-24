24 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 455 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 455 RUSSIAN AGRESSION

24 травня в Україні - День слов'янської писемності та культури, а в Євросоюзі - Європейський день парків.

У світі відзначають Міжнародний день тіари. У Бразилії - Національний день кави, у Белізі - День Співдружності, у США - День закусок із равликів.

У церковному календарі - День пам'яті рівноапостольних Мефодія і Кирила, священномученика Мокія, День Святої Марії, помічниці християн.

День слов'янської писемності та культури

Щорічно 24 травня в усіх слов'янських країнах відзначають День слов'янської писемності та культури й урочисто прославляють творців слов'янської писемності святих Кирила і Мефодія - вчителів словенських. Як відомо, святі рівноапостольні брати Кирило і Мефодій походили зі знатного і благочестивого роду і проживали в грецькому місті Солуні. 24 травня церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

Брати були православними ченцями і слов'янську абетку створили в грецькому монастирі.

Вчені вважають, що слов'янську писемність було засновано в 9 столітті, приблизно 863 року. Новий алфавіт отримав назву "кирилиця" за ім'ям одного з братів, Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому старший брат Мефодій.

Кирило, який змалку виявив великі здібності і досконало осягнув усі науки свого часу, а також вивчив багато мов, на основі грецької створив слов'янську абетку. Він істотно змінив грецьку абетку, щоб точніше передати слов'янську звукову систему.

Було створено дві абетки - глаголиця та кирилиця. Крім того, брати-греки переклали слов'янською Євангеліє, Апостол і Псалтир.

День пам'яті цих святих як День слов'янської писемності та культури почали святкувати в Болгарії ще в 19 столітті, а згодом ця традиція перейшла і в інші країни.

Європейський день парків

24 травня 1909 року у Швеції було створено перший із дев'яти європейських Національних парків. Федерація Європарк (об'єднує природні території в 36 європейських країнах) запропонувала створити цього дня Європейський День Парків.

Міжнародний день тіари

Від самого початку це був перський головний убір у вигляді високої шапки. Згодом став дорогоцінною головною прикрасою.

Сьогодні "тіара" часто використовується як синонім слова "діадема", а тіара часто перекладається як слово, схоже на діадему іншими мовами.

Тіари, безумовно, значні, але вони не є символами успадкованого рангу. За традицією лише заміжні жінки або наречені можуть носити тіару. Існує популярна хибна думка, що діадеми важкі. Насправді це не так, вони важать не більше за капелюх.

День відзначають з 2005 року, з метою заохочення жінок. Щоб вони відчували себе особливими.

Ще цього дня:

1936 - Створено ФК "Шахтар";

1940 - на I Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки;

1956 - У Лугано відбувся перший конкурс пісні Євробачення, у якому брали участь 14 представників семи країн Євросоюзу.

1999 - Унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 осіб.

2003 - Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", який відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла виста" посів 14-те місце;

2018 - Відкрито Новий Бескидський тунель.

Церковне свято

День Святої Марії

Свята Марія, помічниця християн - у християнстві один із титулів Діви Марії. Уперше згадується Іваном Златоустом 345 року.

24 травня 1814 року папа Пій VII запровадив свято на честь Діви Марії-помічниці на знак подяки за повернення до Риму і звільнення від наполеонівського режиму. Свято щорічно відзначається в католицьких церквах, подібно до східнохристиянської Покрови.

День Священномученика Мокія

Святий Мокій був пресвітером у Македонії, в місті Амфіполіс. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана переконував язичників покаятися, звернутися до Бога.

Святий був приведений на суд до правителя Лаодикії, визнав перед ним істинну віру, а на погрози відповідав: "Смерть за Христа - велике надбання для мене". Мокія стратили, згодом імператор Костянтин побудував на честь священномученика храм і переніс до нього святі мощі.

Іменини: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.