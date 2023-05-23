Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Президент України висловив подяку уряду Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

"Вдячний словенським парламентарям із Національних зборів Республіки Словенія за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів українських жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, продовжує зміцнюватися. Разом до правди, а значить, і відповідальності!", - написав Зеленський у твіттері у вівторок увечері.