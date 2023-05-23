Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

Правоохоронці затримали 54-річну жительку с. Кам'янка Куп'янського району Харківської області, яка до початку повномасштабного вторгнення керувала однією з гімназій району, а під час окупації в липні минулого року загарбники призначили її в. о. директора цієї самої гімназії.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, жінці повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

"За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана проводила з працівниками гімназії щотижневі наради, присвячені впровадженню стандартів освіти Росії (навчання мало проводитися винятково російською мовою і з використанням російських підручників).

Директорка підписувала та видавала накази про призначення на посади виконувачів обов'язків учителів та інших працівників, готувала списки учнів 1-9 класів, складала табелі обліку робочого часу та особисто виплачувала підлеглим зарплату в російських рублях. Підозрювана повідомила вчителям початкових класів і вчителям української мови, що їм потрібно пройти курси підвищення кваліфікації в Курську, щоб опанувати методики та стандарти освіти РФ, за якими вони мають продовжити викладати в гімназії.

Крім того, вона отримала від окупаційної адміністрації підручники 2022 року випуску видавництва "Просвещение" (Москва) з навчальних предметів "російська мова", "історія Росії", "суспільствознавство", "літературне читання", а також інші підручники, виготовлені на території Росії.