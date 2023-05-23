Німеччина передала Україні систему повітряного огляду та розвідувальні БПЛА

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D і 54 розвідувальних дрони VECTOR, повідомляє пресслужба німецького уряду.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті, до пакета також увійшли 2 броньовані мостоукладальники BIBER, 3 мобільні та захищені пристрої розмінування, 8 антидронних систем, 6 прикордонних машин, 1 частотний сканер/пригнічувач частот, 2 вантажівки зі змінним кузовом та 20 висувними платформами, 5 важких вантажівок із зчленованою рамою і 12 причепів, 8 легкових автомобілів, 34 пікапи, 17 вантажівок Zetros.