Події

18:09 23.05.2023

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ: Морська піхота має звільнити наше постійне місце дислокації - Крим

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Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа особисто привітав із Днем морської піхоти морських піхотинців у районах виконання завдань, повідомили у ВМС ЗСУ.

"Морську піхоту всі знають і поважають - вона вносить високу лепту в перемогу України над ворогом", - звернувся до військовослужбовців 35 окремої бригади морської піхоти Неїжпапа.

Командувач ВМС також нагородив морпіхів цінними подарунками.

"Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи - нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації. А головне - морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації - Крим. Тільки після цього можна вважати, що ми поставили крапку в цій війні", - наголосив командувач.

Теги: #крим #вмс_зсу

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