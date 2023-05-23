Командувач Військово-Морських сил ЗСУ: Морська піхота має звільнити наше постійне місце дислокації - Крим

Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа особисто привітав із Днем морської піхоти морських піхотинців у районах виконання завдань, повідомили у ВМС ЗСУ.

"Морську піхоту всі знають і поважають - вона вносить високу лепту в перемогу України над ворогом", - звернувся до військовослужбовців 35 окремої бригади морської піхоти Неїжпапа.

Командувач ВМС також нагородив морпіхів цінними подарунками.

"Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи - нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації. А головне - морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації - Крим. Тільки після цього можна вважати, що ми поставили крапку в цій війні", - наголосив командувач.