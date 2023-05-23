На бахмутському напрямку за добу було три бойові зіткнення, знищено 79 окупантів, 111 дістали поранення - Череватий

На бахмутському напрямку за добу відбулося три бойові зіткнення, було знищено 79 російських окупантів, 111 дістали поранення й один потрапив у полон, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу було лише три бойові зіткнення на бахмутському напрямку. Однак ворог був активним у плані артилерійського ураження - 404 рази він гатив із РСЗВ та ствольної артилерії по наших позиціях. Це ще раз підтверджує, що про жоден "снарядний голод" не йдеться. Ворог здійснив два авіанальоти", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами речника, у боях було знищено 79 окупантів, 111 дістали поранення й один потрапив у полон.

Крім того, українські сили знищили дві російські САУ ("Гіацинт" і "Гвоздика"), дев’ять гармат (Мста, Д-20 і Д-30), а також сім БПЛА різних типів.