Кабмін затвердив порядок функціонування геоінформаційної системи моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад

Кабінет Міністрів України затвердив порядок функціонування єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, передбачається, що завданнями геоінформаційної системи регіонального розвитку є: інтеграція зовнішніх інформаційних ресурсів, включно зі статистичною, адміністративною інформацією та геопросторовими даними у сфері розвитку регіонів і територіальних громад; формування та ведення сховища даних і тематичних баз даних соціально-економічних і бюджетно-фінансових показників, установлених для цілей державної регіональної політики; моделювання та аналіз соціально-економічного стану об'єктів державної регіональної політики, визначених законодавством, прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів і територіальних громад; підготовка пропозицій щодо напрямів і способів коригування документів стратегічного планування та реалізації державної регіональної політики; автоматизація взаємодії авторизованих та зовнішніх користувачів і забезпечення доступу до відкритих даних у сфері розвитку регіонів і територіальних громад.

Крім того, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури доручено до 31 грудня 2023 року забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення, необхідного для функціонування зазначеної єдиної геоінформаційної системи.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/2360