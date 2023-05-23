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15:33 23.05.2023

Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів для F-16 не раніше червня

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Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів для F-16 не раніше червня

Данія разом з європейськими союзниками має намір не раніше червня почати навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16, заявив у вівторок данський міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

"Я думаю, що в червні ми владнаємо всі формальності і після цього зможемо розпочати навчання", - наводять західні ЗМІ слова Поульсена перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Він додав, що тренування можуть тривати пів року, перш ніж українські льотчики зможуть використовувати F-16.

Розповідаючи про можливість поставок винищувачів до України, Поульсен наголосив, що спочатку потрібно обговорити навчання, а вже потім обмірковувати можливість передання F-16.

При цьому раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із твердженням, що кілька країн Євросоюзу, зокрема Польща, вже навчають українських льотчиків пілотування F-16. Напередодні він сказав, що очікує швидких поставок винищувачів до України. Західні ЗМІ уточнюють, що поки що жодна країна формально не взяла зобов'язання постачати Києву ці винищувачі.

У неділю президент США Джо Байден заявляв, що поставок цих літаків у найближчій перспективі очікувати не варто. Він пояснив, що, на його думку, для військових операцій, які зараз планує Київ, F-16 не потрібні. Також Байден сказав, що отримав від президента України Володимира Зеленського запевнення в тому, що українська сторона в разі отримання F-16 не застосовуватиме їх проти російської території.

Раніше на зустрічі лідерів G7 Байден заявив про готовність підтримати плани з підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Високопоставлений представник американської адміністрації повідомив, що програма тренувань має розпочатися протягом кількох тижнів, тренування відбуватимуться в Європі. При цьому союзники із НАТО пізніше вирішать, скільки літаків буде задіяно, і хто їх надасть.

У США раніше висловлювали занепокоєння з приводу можливості поставок винищувачів F-16 Україні, зазначаючи, що це лише посилить конфлікт. Однак країни-союзниці з НАТО, зокрема Велика Британія та Нідерланди, виступали з наполегливими проханнями щодо поставок цих літаків. Вони супроводжувалися зусиллями, спрямованими на отримання дозволу з боку США на підготовку українських пілотів.

Теги: #данія #f_16

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