Російські війська весь ранок обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано понад 50 приходів - ОК "Північ"

Російські війська за період із 6:00 до 10:00 здійснили чотири обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей із САУ, мінометів і ствольної артилерії, зафіксовано 56 приходів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 10:00 23 травня російські війська чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнюється, з 06:20 до 06:30 зафіксовано 18 приходів, імовірно, із САУ, в районі н.п. Гудове; з 06:50 до 07:40 – сім приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у н.п. Вовківка; з 07:55 до 08:25 - 14 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, у районі н.п. Хрінівка; з 07:55 до 09:00 - 17 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у н.п. Єліне.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - наголошується в повідомленні.