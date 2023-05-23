Події

09:47 23.05.2023

Правоохоронці викрили мережу незаконного грального бізнесу в Україні, до якої входило близько 400 закладів, - Офіс генпрокурора

2 хв читати

 За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно 34 осіб, зокрема адвоката і двох правоохоронців, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України.

"Розслідування встановило, що на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Підпільні заклади працювали в різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів "підсаджували" на азартні ігри, щоб вони ставали постійними відвідувачами, та заохочували приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Місячний оборот гральних закладів лише в Києві й Одесі становив у середньому 300 млн грн.

Правоохоронці провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де надавалися послуги з азартних ігор. Вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. У гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн грн готівкою у різній валюті.

32 учасникам злочинної групи інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, а також надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України).

Двом правоохоронцям інкриміновано бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, одержання неправомірної вигоди та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України).

Підозрювані та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

 

Теги: #прокуратура #гральний_бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 22.05.2023
Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

13:52 19.05.2023
Команда МКС збирає докази військової агресії РФ у Херсоні

Команда МКС збирає докази військової агресії РФ у Херсоні

13:39 17.05.2023
Одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

Одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

10:35 17.05.2023
У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

18:36 16.05.2023
Трьом жителям Чернігівщини повідомлено про підозру у вбивстві сім'ї з Києва - Офіс генпрокурора

Трьом жителям Чернігівщини повідомлено про підозру у вбивстві сім'ї з Києва - Офіс генпрокурора

15:23 16.05.2023
У Києві припинено діяльність злочинної групи, яка намагалася заволодіти земельними ділянками на 100 млн грн

У Києві припинено діяльність злочинної групи, яка намагалася заволодіти земельними ділянками на 100 млн грн

15:10 13.05.2023
Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Хатного на Харківщині зросла до 4 осіб - прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Хатного на Харківщині зросла до 4 осіб - прокуратура

13:47 13.05.2023
На потреби "Гвардії наступу" передано вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси - Офіс генпрокурора

На потреби "Гвардії наступу" передано вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси - Офіс генпрокурора

18:08 11.05.2023
Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

12:36 09.05.2023
В Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка та його заступника, які фігурують у справах Майдану

В Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка та його заступника, які фігурують у справах Майдану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ ліквідували шість ударних БПЛА "шахед" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 40 артсистем і 34 БПЛА

Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

ОСТАННЄ

Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

"Вагнер", як стверджує Пригожин, виведуть із Бахмута після 1 червня - ISW

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено трьох мирних жителів

У Миколаївській області збили два ворожі БПЛА

Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

ПС ЗСУ ліквідували шість ударних БПЛА "шахед" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 40 артсистем і 34 БПЛА

Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

Ворожих атак Дніпропетровської області в ніч на вівторок не спостерігалося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА