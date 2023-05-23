Правоохоронці викрили мережу незаконного грального бізнесу в Україні, до якої входило близько 400 закладів, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно 34 осіб, зокрема адвоката і двох правоохоронців, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України.

"Розслідування встановило, що на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Підпільні заклади працювали в різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів "підсаджували" на азартні ігри, щоб вони ставали постійними відвідувачами, та заохочували приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Місячний оборот гральних закладів лише в Києві й Одесі становив у середньому 300 млн грн.

Правоохоронці провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де надавалися послуги з азартних ігор. Вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. У гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн грн готівкою у різній валюті.

32 учасникам злочинної групи інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, а також надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України).

Двом правоохоронцям інкриміновано бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, одержання неправомірної вигоди та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України).

Підозрювані та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.