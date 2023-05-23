Жителів Сумської області через обстріли евакуюють у безпечні регіони

У зв'язку із збільшенням обстрілів російських окупаційних військ територією Сумської області розпочалася добровільна евакуація мешканців до безпечних регіонів, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог значно підвищив вогняний вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей у цих громадах здійснюються заходи щодо забезпечення безпеки мешканців, у тому числі перевезення охочих до безпечних місць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що транспортними засобами ці громади забезпечені. На місці знаходяться керівництво районної військової адміністрації та представники поліції.

В ОВА наголосили, що ситуація в області контрольована. Мешканців просять зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації.