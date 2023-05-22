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20:50 22.05.2023

Боррель: Погрози РФ на адресу МКС - ще один прояв зневаги до міжнародного права

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Боррель: Погрози РФ на адресу МКС - ще один прояв зневаги до міжнародного права

У зв'язку з погрозами Росії на адресу Міжнародного кримінального суду Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, у якій назвав такі дії Кремля політично мотивованими та ще одним проявом нехтування міжнародним правом.

Текст заяви поширено в понеділок пресслужбою Зовнішньої дипломатичної служби ЄС. "Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими і неприйнятними. Вони є ще одним виявом зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.

У зв'язку з цим він від імені ЄС підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини". "Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголошується в заяві.

 

 

Теги: #рф #мкс #погрози #боррель

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