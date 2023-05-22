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20:47 22.05.2023

Марокко має намір відновити роботу посольства в Києві

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Марокко має намір відновити роботу посольства в Києві

Міністр закордонних справ, африканського співробітництва та в справах закордонних марокканців Нассер Буріта під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Рабаті підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба запросив марокканського колегу відвідати Україну.

За підсумками переговорів, міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС та Марокканською дипломатичною академією при МЗС Марокко.

"З часу мого першого турне Африкою МЗС України провів тренінги для понад 200 африканських дипломатів із 16 країн. Це була перша така спроба і величезна історія успіху. Ми домовилися про розробку унікального курсу для Марокко, в якому ми поділимося досвідом української воєнної дипломатії, стратегічних комунікацій, боротьби із фейками і пропагандою, а також публічної дипломатії. Це буде нашим практичним внеском в зміцнення стійкості країн Африканського континенту", - підсумував український міністр.

Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1992 році.

Як повідомлялося, глава МЗС України розпочав друге турне країнами Африки.

Теги: #посольство #марокко #робота #відновлення

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