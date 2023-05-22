Події

19:52 22.05.2023

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

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За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають... На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на Новокалинове та Водяне... На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

На шахтарському напрямку противник наступальних дій не здійснював. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 

Теги: #рф #війна #ситуація

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