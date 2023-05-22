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19:33 22.05.2023

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

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Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ), незважаючи на розблокування Чорноморської зернової ініціативи, продовжує фіксувати значне зниження показників вивантаження зерна в портах Великої Одеси, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов у телеграм-каналі в понеділок.

"Фіксуємо значне зменшення показника добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси до 92 вагонів на добу (в/д). Раніше показник коливався в межах від 700 до 900 вагонів. Показник середньодобового вивантаження загалом за травень становить 243 вагони із зерном", - ідеться в повідомленні.

Станом на 22 травня в напрямку портів Великої Одеси рухається 962 вагони із зерновими вантажами. Час у черзі становить 10,5 доби.

Зазначається, що фактично з 19 травня 2023 року відновлено роботу "зернового коридору": за інформацією Одеської залізниці, інспекцію вже пройшли вісім суден, при цьому п'ять перебувають у зоні інспектування, а 10 зареєстровані на огляд. У черзі в очікуванні огляду перебувають 42 судна. У понеділок заплановано п'ять інспекцій (дві інспекції суден, що прямують у порт "Одеса", і три - у порт "Чорноморськ").

При цьому в порту "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів, ситуація залишається складною через критичне накопичення вагонів. Станом на 17 травня в напрямку порту рухається 2428 вагонів із зерновими вантажами. Загальне вивантаження сягає 94 вагони із зерном. Фіксується незначне зменшення добового вивантаження через зміни суден під причалом. Показник середньодобового вивантаження у травні становить 87 вагонів із зерном.

"За зазначених обсягів вивантаження час очікування (черга) становить 25,8 доби", - зазначено в повідомленні.

Серед причин накопичення вагонів у порту "Ізмаїл" зазначається масова переорієнтація вагонопотоку із зерном на транспортування в напрямку Ізмаїла у зв'язку з блокуванням "зернового коридору" та обмеженнями на західних стиках. Також відзначається низьке технічне забезпечення операторів (відсутність критих складів, потужної розвантажувальної техніки та обладнання), попри їх велику кількість у порту. Крім цього, висока залежність роботи від погодних умов.

У зведенні за минулий тиждень повідомлялося, що станом на 15 травня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси становив 125 вагонів, а загалом за травень середньодобовий показник становить 274 в/д із зерном. Також на цю дату в напрямку порту "Ізмаїл" рухалося 2462 вагони із зерновими вантажами. За середньодобового показника вивантаження 79 в/д час очікування (черга) становить 31,2 доби, уточнили в "УЗ".

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що роботу "зернової ініціативи" відновили, проте Росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак, якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса" та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив Генсек ООН Антоніу Гуттереш, який заявив, однак, що невирішені питання ще залишаються.

У порту "Південний" працює "Одеський припортовий завод", який займається перевалкою аміаку з аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

 

Теги: #порти #вивантаження #зернова_ініціатива

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