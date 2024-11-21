Події

22:41 21.11.2024

Вантажообіг морських портів досяг 86,8 млн т

1 хв читати
Вантажообіг морських портів досяг 86,8 млн т

Вантажообіг українських портів з 1 січня до 17 листопада 2024 року зріс до 86,8 млн т, з яких 53,5 млн т зернові відправлено на експорт, повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Згідно з повідомленням АМПУ у Фейсбук у четвер, ключовими експортними позиціями є - соняшникова олія - 5,3 млн т на $4,4 млрд, кукурудза - 25,5 млн т на $4,2 млрд, пшениця - 19 млн т на $3,4 млрд.

Робота портів ускладнюється російською агресією, мінними загрозами та військовими викликами. Всупереч цьому морські порти України демонструють рекордну експортну потужність, повідомили в АМПУ.

Раніше повідомлялося, що українські порти в січні-жовтні 2024 року збільшили обробку вантажів на 78,1% порівняно з аналогічним показником минулого року - до 82,1 млн тонн. У жовтні порти обробили 8 млн т вантажів - з яких 6,8 млн т або 85% перевалено через "морський коридор". Більше половини в обсязі перевалених портами вантажів за жовтень - аграрні. На них припадало 5 млн тонн, що майже в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теги: #вантажообіг #порти #зерно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 12.11.2024
Фермерам прифронтових областей почали роздавати зернові рукави для зберігання врожаю

Фермерам прифронтових областей почали роздавати зернові рукави для зберігання врожаю

13:09 12.11.2024
Україна готується до перезапуску концесійних проєктів у портах

Україна готується до перезапуску концесійних проєктів у портах

19:40 07.11.2024
Механізм забезпечення експорту зерна сприятиме подальшій детінізації ринку

Механізм забезпечення експорту зерна сприятиме подальшій детінізації ринку

22:34 05.11.2024
Найближчими тижнями Україна доставить до Малаві ще майже 5 тис. тонн кукурудзи - Зеленський

Найближчими тижнями Україна доставить до Малаві ще майже 5 тис. тонн кукурудзи - Зеленський

20:24 04.11.2024
Вантажообіг українських портів за 10 міс. збільшився в 1,7 раза

Вантажообіг українських портів за 10 міс. збільшився в 1,7 раза

20:16 30.10.2024
Жовтневий експорт зерна на 70% вищий за минулорічний - Мінагрополітики

Жовтневий експорт зерна на 70% вищий за минулорічний - Мінагрополітики

15:14 28.10.2024
USAID передало українським фермерам 70 тис. біг-бегів для зерна

USAID передало українським фермерам 70 тис. біг-бегів для зерна

15:57 16.10.2024
Україна офіційно закликала Міжнародну морську організацію направити в порти Одеси міжнародну моніторингову місію - Сибіга

Україна офіційно закликала Міжнародну морську організацію направити в порти Одеси міжнародну моніторингову місію - Сибіга

16:40 18.09.2024
Зеленський: За понад рік роботи експортного морського коридору було транспортовано 70 млн тонн вантажів

Зеленський: За понад рік роботи експортного морського коридору було транспортовано 70 млн тонн вантажів

13:15 16.08.2024
Втрати інфраструктури та продовольства в портах Одеси за рік роботи українського зернового коридору сягнули $0,5 млрд - Мінагрополітики

Втрати інфраструктури та продовольства в портах Одеси за рік роботи українського зернового коридору сягнули $0,5 млрд - Мінагрополітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Верховній Раді скасували засідання 22 листопада, депутатів попередили про можливий удар

Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

"Укренерго" розпорядилося про графіки обмежень світла в п'ятницю з 6:00 до 22:00 однією-двома чергами

Зеленський обговорив із британською делегацією нарощування технологічних спроможностей ЗСУ

Київ уже ухвалив і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку із застосуванням Москвою нового типу ракети - речник МЗС

ОСТАННЄ

Армія РФ за минулу добу завдала по Україні 46 авіаударів - Генштаб

Залежно від специфіки навчальних центрів від 60% до 96% інструкторів мають бойовий досвід - Сухопутні війська ЗСУ

Окупанти намагаються прорвати оборону на покровському та курахівському напрямках - Генштаб

Проблем із боєприпасами до стрілецької зброї в навчальних центрах немає - Сухопутні війська ЗСУ

УЗ у 2025 році збільшить кількість стикувань із поїздами до/з Німеччини

У Верховній Раді скасували засідання 22 листопада, депутатів попередили про можливий удар

Виступи Путіна та його ракетні погрози буде використано для притягнення його та його поплічників до відповідальності - МЗС

Членом наглядової ради "Укрпошти" призначено заступника міністра Ткаченка

Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

"Київстар" за рік збільшив доступність 4G з 94,7% до 95,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА