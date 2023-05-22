Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Рішення Вільнюського саміту НАТО для України має бути таким, яке "спрацює", сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"До речі, сьогодні важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це вірна основа і для наших міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.

За його словами, "чекаємо на нові зустрічі та переговори, поки що більшою мірою - візити до нашої країни. Буде ще зброя для наших воїнів". Щотижня додаємо утримання для України від саміту у Вільнюсі.

"Готуємося до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах - тих, які нас найбільше підтримують. Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв'язків із партнерами", - зазначив президент.

"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, нашого захисту - все це продовжуватимемо. Дедалі більше результатів для України - ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування - все це обов'язково", - заявив Зеленський.

Він записав відеозвернення в тамбурі поїзда, яким повертався з робочої поїздки до Японії.