Події

13:26 22.05.2023

Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Станіслав (Херсонська обл.) загинув 45-річний чоловік, пошкоджено чотири житлові будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Через ворожі удари по Станіславу травм, не сумісних із життям, дістав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він ремонтував покрівлю раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда влучив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Очільник ОВА також повідомив, що вночі ворог скинув на с. Кізомис дві керовані авіабомби, один будинок повністю зруйновано, два пошкоджено. Постраждалих серед місцевого населення немає.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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