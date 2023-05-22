На Миколаївщині затримано російського агента, який допомагав ворогу завдавати удару фосфорними снарядами та БПЛА Shahed

У Миколаївській області Служба безпеки України затримала агента РФ, який передавав окупантам локації ЗСУ, а також інформацію про наслідки атак фосфорними боєприпасами та БПЛА Shahed в області.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони. За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, підозрюваний намагався знайти склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.

Також зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки повітряних атак із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Ворог використовував отримані розвіддані для підготовки нових і повторних ударів по області, насамперед по Очакову.

Підозрюваного затримали під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Згідно з даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого противник залучив до негласної співпраці дистанційно. Зловмисник передавав розвідувальну інформацію окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень.

Під час обшуку в підозрюваного було виявлено мобільний телефон, який той використовував для комунікації з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зі свого боку Офіс генпрокурора повідомив, що підозрюваний - військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ.