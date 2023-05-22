Росія створює нову групу ударної авіації для наземних атак по Україні - британська розвідка

РФ створює нову групу ударної авіації з кодовою назвою "Шторм" для наземних атак по Україні, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Росія, найімовірніше, створює нову "елітну" групу ударної авіації під кодовою назвою "Шторм" для дій над Україною. Підрозділ, імовірно, складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Поєднання типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак", - ідеться в повідомленні.

У звіті йдеться про те, що, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, які "заслуговують на довіру", Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи їм великі пільги з заробітної плати, а також відкриває набір для відставних льотчиків.

Створення цієї групи означає, що регулярні повітряні сили РФ "серйозно не впоралися зі своєю основною функцією з завдання авіаударів по українських позиціях".