На Донеччині в результаті російських обстрілів за добу загинули двоє цивільних, ще шестеро поранено

Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Донеччині загинули 2 місцевих жителі та ще 6 дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 21 травня росіяни вбили 2 жителів Донбасу - в Авдіївці та Часовому Яру. Ще 6 осіб в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, - додав він.