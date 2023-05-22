У Полтавській області чоловік скоїв потрійне вбивство, після чого наклав на себе руки

У місті Лохвиця, Полтавської області, 53-річний місцевий житель застрелив 2 чоловіків і одну жінку, після чого вчинив самогубство шляхом підриву гранатою, повідомляє сайт головного управління Національної поліції України в Полтавській області.

Повідомляється, що 21 травня, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, що в Лохвиці чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

"За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) і 63-річну сусідку з гладкоствольної зброї, після чого повернувся до власного домоволодіння та підірвався гранатою", - повідомляють у відомстві.

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативна група поліції, фахівці криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП (Головне управління національної поліції). Обставини та причини з'ясовуються.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції за процесуального керівництва прокуратури відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.