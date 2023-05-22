Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Влада Італії активувала в неділю механізм цивільного захисту ЄС у зв'язку з сильними повенями та зсувами, що зачепили, зокрема, регіон Емілії-Романьї, повідомила Єврокомісія (ЄК).

"Запит про допомогу стосується насосного обладнання великої потужності з Європейського пулу цивільного захисту", - йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке ЄК.

Євросоюз терміново організував пропозиції такого обладнання для Італії з Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Франції через механізм цивільного захисту ЄС.

У Брюсселі зазначили, що європейський координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації перебуває в постійному контакті з італійською владою, і ЄС готовий надати додаткову допомогу в разі потреби.

Супутникова система ЄС Copernicus також в екстреному порядку надала карту постраждалих районів за запитом італійського органу цивільного захисту, уточнюють у Єврокомісії.