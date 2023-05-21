Оператори порту "Південний" попросили Зеленського знайти рішення в ситуації із саботажем "зернової ініціативи" з боку РФ

Портові оператори найбільшого українського морського порту "Південний" направили президенту України Володимиру Зеленському колективне звернення з проханням звернути увагу на систематичний саботаж "Чорноморської зернової ініціативи" з боку РФ і залучити до її вирішення зусилля міжнародних партнерів ООН і Туреччини.

У зверненні, текст якого розміщено на сторінці групи терміналів "ТІС" (TIS) у фейсбуці, зазначено про "факт систематичного саботажу ініціативи безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів (Чорноморської зернової ініціативи)".

Зазначається, що з 29 квітня 2023 року, до інспекції Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі та відповідних інспекційних груп не було включено жодного судна. "Сторона агресора щоденно, без пояснення причин, відмовляє в інспектуванні суден, які прямують до порту "Південний". На тлі загального штучного сповільнення роботи "Чорноморської зернової ініціативи", яке також впливає і на два інші порти учасника ініціативи, такі дії чинять критичну дію на обсяги експорту української продукції (зернових, соняшникової олії та шротів) і не дають змоги Україні виконувати зобов'язання перед ООН і Туреччиною щодо спільного забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі", - ідеться у зверненні.

Наразі з трьох українських портів, які зазначені в "Чорноморській зерновій ініціативі", де-факто працюють лише два. Тим часом найбільші за пропускною здатністю вантажні потужності зосереджено саме в морському порту "Південний", що означає фактичне блокування 50% обсягів експорту української продукції. Понад 1,5 млн тон зернових та соняшникової олії, що вже два місяці зберігаються на потужностях операторів порту "Південний" для відправки у країни Африки та Азії, не можуть бути експортовані в зв’язку з вищенаведеним саботажем. При цьому, в черзі до порту "Південний" очікує 26 суден, витрати на вимушений простій флоту вже перевищують $50 млн, ідеться в повідомленні.

Наголошується, що описаний саботаж автоматично впливає на майбутні контракти із трейдерами — наразі вони не укладаються та не будуть укладатися до моменту прозорого розуміння ефективності роботи «Чорноморської зернової ініціативи». Отже, Україна фактично не виконує половину зобов‘язань, які взяла на себе перед ООН та Туреччиною щодо поставок продовольства на світові ринки. Тим часом, росія експортує свої зернові вільно та без жодних інспекцій, фактично викреслюючи Україну з економічної карти постачальників продовольства (зерна, соняшникової олії та шротів) на світові ринки.

Світ у черговий раз поставлено на межу голоду через злочинні дії російської федерації, констатували автори звернення.

Портові оператори просять президента "негайно втрутитися в ситуацію, що склалася".

Звернення підписали ТОВ "ТІС", ТОВ "ТІС-Зерно", ТОВ "ТІС-Міндобрива", ТОВ "М.В. Карго", ТОВ "ДП Ворлд ТІС-Південний", ТОВ "ТІС-Руда", ТОВ "ТІС-Вугілля", ТОВ "ТІС-24 причал", АТ "Одеський припортовий завод", ТОВ "Термінал Боріваж", ТОВ "Дельта Вілмар Україна", ТОВ "Стивідорінг і К", ТОВ "Олсідз Блек Сі", ТОВ "Оіл Експорт Термінал" від імені трудових колективів, у яких працюють понад 10 тис. співробітників.

Раніше, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що Робота "зернової ініціативи" відновилася, але Росія у Спільному координаційному центрі (СКЦ) продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

"Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гутерреш, який заявив, однак, що невирішені питання ще залишаються.

Діяльність підприємств-підписантів звернення в акваторії морського порту "Південний" дає змогу формувати понад 80% надходжень до місцевих бюджетів ОТГ міста "Південний" і смт Визирка, у яких сукупно проживає 45 тис. осіб.