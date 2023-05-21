Події

19:55 21.05.2023

Житель села під Ізюмом підірвався на вибухонебезпечному предметі у дворі свого будинку

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Вибух невідомого вибухонебезпечного предмета травмував 61-річного жителя с. Кам'янка Ізюмської територіальної громади Харківської області в неділю, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Подія сталася на території приватного домоволодіння. Унаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Потерпілий перебуває на лікуванні в медичному закладі м.Ізюм. Звертаємося до всіх із проханням бути максимально обережними та завжди пам'ятати про високу мінну небезпеку", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #вибух #постраждалий #ізюм

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