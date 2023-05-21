Події

19:19 21.05.2023

Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій: Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій вшанував пам'ять жертв Великого терору 1937-38 років.

Як повідомляється на сайті глави держави в неділю, від імені Зеленського було встановлено кошик квітів до пам'ятника репресованим на в'їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", а також вінки до братської могили та пам'ятного знака польських поховань на території заповідника.

Як зазначив президент, сфабриковані мотиви затримань, жорстокі тортури і смертні вироки, які виносили переважно без слідства і суду трійки НКВС, "дитячі ГУЛАГи" - усе це докорінно суперечить нормальній людській природі та вихідним принципам цивілізованої світобудови. Він також наголосив, що багатонаціональні поховання жертв сталінських репресій на території Биківнянського лісу в Києві та сотні подібних місць у всіх регіонах України є невід'ємною категорією національної пам'яті українського народу, а також меморіальними об'єктами міжнародного значення.

"Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму, забезпечити консолідацію зусиль міжнародної спільноти у справі відновлення й збереження миру, колективної безпеки та гуманізму, знешкодження держави-терориста – Російської Федерації, забезпечення справедливого суду й відповідальності для злочинців", - наголосив Зеленський.

"Вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. Вічна шана кожному й кожній, хто захищає Україну. Завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, звільняючи українську землю від російських загарбників", - додав глава держави.

 

 

Теги: #президент #память #репресії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 18.05.2023
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

22:43 17.05.2023
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

22:36 16.05.2023
Зеленський закликав лідерів Ради Європи до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті

Зеленський закликав лідерів Ради Європи до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті

19:11 12.05.2023
Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

08:27 12.05.2023
Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

07:50 06.05.2023
Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

21:20 05.05.2023
Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії процедуру відбору на посаду судді КС України

Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії процедуру відбору на посаду судді КС України

20:16 05.05.2023
Продовження допомоги США є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією - Зеленський під час зустрічі з делегацією американських конгресменів

Продовження допомоги США є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією - Зеленський під час зустрічі з делегацією американських конгресменів

22:08 04.05.2023
На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

21:25 03.05.2023
У Херсоні та області вже 21 загиблий під обстрілами, 48 поранених

У Херсоні та області вже 21 загиблий під обстрілами, 48 поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

ОСТАННЄ

У Харківській області постраждав чоловік унаслідок ворожого ракетного удару

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури

Оператори порту "Південний" попросили Зеленського знайти рішення в ситуації із саботажем "зернової ініціативи" з боку РФ

Житель села під Ізюмом підірвався на вибухонебезпечному предметі у дворі свого будинку

Окупанти завдають ударів по Харкову та області

ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

Російські окупанти вдень обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти в неділю обстріляли чотири населені пункти Донецької області, загинули двоє мирних жителів, відкрито справу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА