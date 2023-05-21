Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій: Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій вшанував пам'ять жертв Великого терору 1937-38 років.

Як повідомляється на сайті глави держави в неділю, від імені Зеленського було встановлено кошик квітів до пам'ятника репресованим на в'їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", а також вінки до братської могили та пам'ятного знака польських поховань на території заповідника.

Як зазначив президент, сфабриковані мотиви затримань, жорстокі тортури і смертні вироки, які виносили переважно без слідства і суду трійки НКВС, "дитячі ГУЛАГи" - усе це докорінно суперечить нормальній людській природі та вихідним принципам цивілізованої світобудови. Він також наголосив, що багатонаціональні поховання жертв сталінських репресій на території Биківнянського лісу в Києві та сотні подібних місць у всіх регіонах України є невід'ємною категорією національної пам'яті українського народу, а також меморіальними об'єктами міжнародного значення.

"Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму, забезпечити консолідацію зусиль міжнародної спільноти у справі відновлення й збереження миру, колективної безпеки та гуманізму, знешкодження держави-терориста – Російської Федерації, забезпечення справедливого суду й відповідальності для злочинців", - наголосив Зеленський.

"Вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. Вічна шана кожному й кожній, хто захищає Україну. Завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, звільняючи українську землю від російських загарбників", - додав глава держави.