МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує чергову хвилю репресій російських окупаційних структур проти кримськотатарського народу та закликає міжнародну спільноту відреагувати на це, сказано на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям, вимагати негайного звільнення Есми Німетулаєвої, Насіби Саїдової, Ельвіри Алієвої, Ельянори Османової та Февзіє Османової, а також усіх незаконно утримуваних громадян України", - ідеться в заяві.

Як повідомляється, зранку 15 жовтня співробітники російських окупаційних силових органів провели масові обшуки у домівках кримських татар у кількох районах окупованого Криму. Серед затриманих Есма Німетулаєва, дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва і мати пʼяти дітей, Насіба Саїдова, студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка, а також Ельвіра Алієва, Ельянора Османова та Февзіє Османова.

"Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини. Вони вкотре демонструють злочинну сутність російського окупаційного режиму, який вдається до тортур, сфабрикованих звинувачень та терору проти цивільних людей", - пояснили в МЗС.

У МЗС додали, що пропагандистські медіа поширюють вигадані звинувачення про"жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату", намагаючись виправдати репресії і зобразити мирних жінок - матерів, виховательок і студенток - "терористками".

"Такі дії є частиною системного наступу Москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю. Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України, а ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом", -резюмували в міністерстві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-shchodo-rejdu-rosijskih-okupantiv-proti-krimskotatarskih-zhinok-u-timchasovo-okupovanomu-krimu