Події

19:11 21.05.2023

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

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На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Російські окупанти в неділю продовжили зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 24 бойові зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

"На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки... На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в напрямку Івано-Дар'ївки, успіху не мав", - ідеться у зведенні.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції на південь від населеного пункту Іванівське... На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав... На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку противник наступальних дій не здійснював. На запорізькому та херсонському - продовжує вести оборонні дії, знищуючи при цьому інфраструктуру населених пунктів поруч із лінією бойового зіткнення.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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