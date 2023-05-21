Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

Російські окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв'язку в населених пунктах тимчасово захоплених районів Херсонської області, повідомляють в інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці в неділю.

"Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів у райони зі стійким стільниковим зв'язком", - ідеться в повідомленні.