Саміт формули миру міг би відбутися в липні - Зеленський

Саміт формули миру міг би відбутися в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в неділю на робочій сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу" за участю країн G7, України та партнерів.

"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, уже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт Формули миру - саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль!" - заявив він.

"Навіть якщо нас розділяє відстань, нас об'єднує спільне розуміння: ви б захищалися, якби у ваш дім увірвалися, якби ворог прийшов до ваших воріт і депортував ваших дітей, ви не здалися б колонізаторам, ви об'єдналися б усім світом, ви боролися б, як боремося ми", - сказав Зеленський.

За словами президента, "ми розробили Формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який він здатен допомогти реалізувати".

"До речі, я хотів сказати вам, що всі ці пункти базуються на цих резолюціях, і всі ваші країни в різні роки підтримували та голосували за ці резолюції", - зазначив Зеленський.

Говорячи про переговори з Росією, Зеленський нагадав, що, свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів - 183 - у різних форматах щодо припинення агресії.

"У цих переговорах були важливі міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру. Перемир'я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей", - сказав президент.

За його словами, Росія "відверто шукає замороження війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили і знову вдарити. Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить".