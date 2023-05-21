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08:45 21.05.2023

Гарантії безпеки для України стануть миротворчим фактором

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Гарантії безпеки для України стануть миротворчим фактором

Надані Україні гарантії безпеки стануть миротворчим чинником, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в неділю на сесії саміту "Велика сімка плюс Україна".

"Україна наголошує на принципі превентивної безпеки. Ось чому наші пропозиції щодо пакету гарантій безпеки для України – коли вони запрацюють – стануть миротворчим чинником", - сказав Зеленський.

"І не лише для нас", - додав він.

"У світі є "безпекові парасольки". І вони мають відкритися, коли небо почорніє. Але як це буде та чи вистоїть свобода в час, поки "безпекова парасолька" розширюватиметься на нового союзника?" - зазначив президент.

За його словами, "так само, як наші з вами дії впродовж цієї війни врятували міжнародне право та свободу, наші гарантії безпеки працюватимуть на недопущення трагедії війни".

"Вони працюватимуть, щоб зупинити потенційного агресора. Україна хотіла б, щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки до Вільнюса – саміту, на який очікує євроатлантика", - наголосив Зеленський.

 

 

 

Теги: #японія #виступ #саміт #зеленський

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