Події

07:49 21.05.2023

Росіяни двічі за добу завдавали ударів поблизу Очакова Миколаївської області

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Росіяни двічі за добу завдавали ударів поблизу Очакова Миколаївської області

За минулу добу окупанти піддали обстрілу населені пункти Куцурубської та Очаківської громад Миколаївської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у неділю станом на 07:30 ранку.

"Зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. ...Також, 20 травня, о 10:00 та 16:11 ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії м. Очаків Очаківської громади", - написав він у телеграм-каналі.

За даними голови ОВА, постраждалих немає.

"У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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