Події

07:20 21.05.2023

Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

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Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Минулої доби противник завдав 7 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Загалом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку за добу ворог наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів в районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії на напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверногл, успіху не мав. Минулої доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. Водночас ворожих артобстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар і Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Вугледар і Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині. В той же час, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської та Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське і місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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