Окупанти облаштували військові шпиталі в навчальних закладах Херсонської та Запорізької областей
Росіяни продовжують розміщувати польові шпиталі в навчальних закладах на території тимчасово окупованих населених пунктів у Херсонській і Запорізькій області, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці.
"Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області загарбники перетворили на польові шпиталі", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості.