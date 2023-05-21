Окупанти облаштували військові шпиталі в навчальних закладах Херсонської та Запорізької областей

Росіяни продовжують розміщувати польові шпиталі в навчальних закладах на території тимчасово окупованих населених пунктів у Херсонській і Запорізькій області, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області загарбники перетворили на польові шпиталі", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості.