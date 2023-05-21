Зеленський - Трюдо: На саміті НАТО у Вільнюсі мають бути дані чіткі сигнали, що Україна стане членом Альянсу

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті "Групи семи", провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши особливу увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Окремо Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути ухвалені конкретні рішення щодо членства України в Альянсі та надані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.

Глава держави також поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті та поділився оцінками її можливого розвитку.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України в протистоянні російській агресії. Але зараз - критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", - сказав він.

Також ішлося про навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER.

Як повідомляється, Зеленський високо оцінив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів, а також послідовне посилення Канадою санкційного тиску на Росію.

Крім того, президент України наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української Формули миру.