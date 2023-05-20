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20:04 20.05.2023

Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії

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Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії

Заява очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито повне взяття під свій контроль Бахмута (Донецька область) зроблена з метою перебити інформаційне тло навколо візитів українського президента Володимира Зеленського, зокрема на саміт Ліги арабських держав до Саудівської Аравії і на саміт G7 до Японії, а також жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії.

"Не вперше Пригожин каже: "все захопили і домінуємо". Очевидно, що потрібно перебити інформаційне тло візитів президента Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав щодо того, як має бути фіналізована війна, якою буде збройова підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє", - заявив Подоляк у телемарафоні.

За його словами, головне питання полягає не в заявах Пригожина, а в тому, що ЗС України так чи інакше звільнять місто. В іншому разі, це означатиме продовження війни.

"У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. Що буде Росія робити далі, навіть, якщо вони візьмуть ще 2 квартали? Якими силами, куди і навіщо вони будуть іти? У нас питання в іншому - ми не можемо зупинитися десь посередині. Бахмут буде звільнений, як і будь-яка інша територія України. Інакше будь-який шматочок, який залишиться у РФ, означатиме наступний етап війни", - сказав він.

Раніше пресслужба керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поширила його заяву про те, що нібито Бахмут узято під повний контроль.

Він також заявив, що ПВК "Вагнер" покине місто 25 травня, передавши контроль за ним Міноборони Росії.

Зі свого боку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграм-каналі, що в Бахмуті важкі бої, ситуація критична. За її словами, українські захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти в одному з районів, а також приватний сектор.

 

 

 

Теги: #спростування #захоплення #бахмут #пвк

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