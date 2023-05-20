За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

За добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки ворога, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.