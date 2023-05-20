Події

19:34 20.05.2023

У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

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У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

Ворог використовує Лутугинське районне територіальне медичне об'єднання в тимчасово окупованій Луганській області як військовий шпиталь, на лікуванні в медустанові перебувають близько 100 поранених російських військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення. Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у суботу ввечері.

Зазначається, що ця кількість поранених окупантів "є піком можливостей військового шпиталю в наданні медичних послуг".

Водночас цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю медична допомога не надається.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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