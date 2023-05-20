Події

19:30 20.05.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

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Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

У суботу, 20 травня, російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу постраждали двоє цивільних. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що через обстріл почалася пожежа: горіла трава, будівельне сміття і вторсировина на площі близько 800 кв.м.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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