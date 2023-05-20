Події

19:23 20.05.2023

Упродовж доби ворог завдав три ракетних і 56 авіаударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

3 хв читати
Упродовж доби ворог завдав три ракетних і 56 авіаударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, унаслідок цього є загиблі й поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому ввечері в суботу.

Противник зосереджує свої основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. За добу відбулося 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Ведуться запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів по районах Слов'янська і Дружківки та авіаційних - по районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли неподалік населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли Парасковіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Вугледара та Пречистівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 20.05.2023
За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

19:34 20.05.2023
У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

08:17 20.05.2023
ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

07:30 20.05.2023
ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

07:23 20.05.2023
Окупанти залякують і погрожують місцевим жителям у Каховці для прискорення примусової паспортизації

Окупанти залякують і погрожують місцевим жителям у Каховці для прискорення примусової паспортизації

19:43 19.05.2023
Сили оборони за добу завдали 16 авіаударів по ворогу, знищили 3 крилаті ракети і 18 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу завдали 16 авіаударів по ворогу, знищили 3 крилаті ракети і 18 безпілотників - Генштаб ЗСУ

19:32 19.05.2023
У Голубівці Луганської області в приміщенні школи росіяни облаштували військовий шпиталь

У Голубівці Луганської області в приміщенні школи росіяни облаштували військовий шпиталь

19:15 19.05.2023
Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

19:11 19.05.2023
Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

09:21 19.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному із районів і приватний сектор

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії

У Миколаївській та Херсонській областях українські військові знищили 5 ворожих БПЛА

Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА