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19:20 20.05.2023

Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

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Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

ЄС включить понад 90 компаній з усього світу до 11-го пакета санкцій проти РФ у межах боротьби з обходом обмежень, які вже діють щодо Росії, заявила телекомпанії ZDF голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всерйоз налаштовані на те, щоб покінчити із обходом санкцій. Тому ми включимо до 11-го пакета санкцій понад 90 компаній, щодо яких у нас є явні докази: вони постачають безпосередньо в Росію з ЄС, оминувши треті країни, товари, експорт яких заборонено", - сказала глава ЄК.

При цьому вона повідомила, що заходи торкнуться восьми компаній, що базуються в Китаї.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

 

 

Теги: #єс #росія #санкції #деталі

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